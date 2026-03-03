Carlos Alcaraz starter Indian Wells-turneringen: Potensielle rivaler for verdens nummer 1 er Ruud og Djokovic

HQ

Trekningen av 2026 Indian Wells ble gjort mandag kveld, og avslørte de første rivalene for Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, som har blitt plassert på hver sin side av braketten, noe som betyr at de kun vil møtes i en eventuell finale. Alcaraz er imidlertid plassert på samme side som Novak Djokovic, så de kan møtes i semifinalen. Sinner kan møte Alexander Zverev i semifinalen.

Carlos Alcaraz, som nr. 1-seedet, vil unngå første runde, som vil bli bestridt mellom Grigor Dimitrov eller Terence Atmane. Alcaraz har møtt den 34 år gamle bulgareren Dimitrov, tidligere nummer tre i verden, seks ganger tidligere, og Dimitrov har vunnet to av disse kampene, senest i kvartfinalen i Masters 1000 Miami 2024.

Alcaraz har aldri møtt den 24 år gamle franskmannen Térence Atmane, et av de lovende talentene som i fjor nådde semifinalen i Cincinnati, og som er nummer 52 i verden i sin karriere. "Vi spilte mot Grigor forrige uke, så vi spiller igjen. Det er veldig morsomt. Vinneren av en av oss kommer til å få spille mot Carlitos , sa Atmane, som vant sin forrige kamp mot Dimitrov, i 32.-delsfinalen i Acapulco.

Hvis Alcaraz slår Dimitrov eller Atmane i andre runde, er potensielle fremtidige rivaler Arthur Rinderknech og Botic Van de Zandschulp i tredje runde, Casper Ruud eller Valentin Vacherot i fjerde runde, og Alex de Miñaur eller Alexander Bublik i kvartfinalen.

Den mest sannsynlige kandidaten for Alcaraz i semifinalen er Novak Djokovic, som skal spille sin første turnering siden finalen i Australian Open, som han tapte for spanjolen. Andre potensielle rivaler i semifinalen er fjorårsvinneren Jack Draper, hjemmefavoritten Taylor Fritz eller den ferske Dubai-mesteren Daniil Medvedev.

Carlos Alcaraz vant Indian Wells i 2023 og 2024, men tapte i semifinalen mot Jack Draper i 2026. Han er fortsatt ubeseiret i 2026, etter å ha vunnet Australian Open og Qatar Open. Vil han fortsette å dominere i Indian Wells?