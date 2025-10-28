Carlos Alcaraz taper for Cameron Norrie i Paris, og verdensenertittelen er i fare

HQ

Carlos Alcaraz er ute av Paris Masters i første runde, da han tapte mot Cameron Norrie (nr. 31 i verden) på 2 timer og 22 minutter: 4-6, 6-3, 6-4. Spanjolen, som er nummer 1 i verden, hadde en av karrierens mest uberegnelige kamper, 54 uprovoserte feil, og brøt dermed en rekke på 17 kamper uten tap i Masters 1000-turneringer, i en sesong der han vant i Montecarlo, Roma og Cincinnati.

"Jeg har kommet tilbake fra skaden min. I fjor tapte jeg første runde i kvalifiseringen her. Jeg har bare forsøkt å nyte tennisen i andre halvdel av året og jeg klarte å gjøre det og å få en seier som dette, den største i karrieren, min første over en verdensener og spesielt mot den mest selvsikre spilleren i verden akkurat nå, med Sinner kombinertd, sa Norrie.

"Jeg er bare så fornøyd med måten jeg gjorde det på. Jeg hadde mange sjanser og måtte fortsette å presse og gå for mer, og jeg klarte å holde meg tøff og vinne, så jeg er virkelig fornøyd.

Alcaraz' verdensmestertittel er i fare

Carlos Alcaraz reiser tomhendt fra Paris og beholder sine 11 340 poeng (han gikk glipp av turneringen i fjor, så han mister ingen poeng), mens hans største rival Jannik Sinner har sjansen til å ta ham igjen og bli nr. 1 i verden. For å gjøre det må Sinner vinne turneringen, ettersom han har 10 500 poeng. En finaleplass i Paris ville gitt ham 600 poeng, noe som ikke er nok til å ta ham igjen.

Etter seieren i Vienna Open har Sinner nå en klarere sjanse til å avslutte året som nummer 1 i verden, men det vil fortsatt være vanskelig: Sinner må vinne Paris Masters og deretter forsvare tittelen fra ATP Finals (1 500 poeng) fra 9. november... og håpe at Alcaraz ikke vinner noen kamper i Torino.

Jannik Sinner debuterer i Paris Masters onsdag kl. 13:20 mot Zizou Bergs. Tror du Sinner ender opp med å avslutte året som verdens nummer 1?