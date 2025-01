Carlos Alcaraz taper første sett i Australia, men er klar for åttendedelsfinalen

HQ

Carlos Alcaraz fortsetter å klatre i Melbourne, i Australian Open, og har nå nådd åttendedelsfinalen i sin debut på den prestisjetunge Rod Laver-arenaen, hvor de fleste av tilskuerne er samlet igjen. "Jeg er bare glad for å se et fullt publikum her som ser kampene mine. Det er bare et privilegium å føle denne kjærligheten her i Australia, i den andre delen av verden", sa han.

For ett år siden tapte han for Zverev i kvartfinalen i 2024 på Rod Laver Arena. Fredag vant han over Nuno Borges (nr. 33 i verden) i fire sett: 6-2, 6-4, 6-7(3), 6-2. Alcaraz tapte sitt første sett i turneringen, slik Jannik Sinner gjorde i går mot Schoolkate i andre runde, men han reagerte raskt og tapte kun ett servepoeng i det fjerde og siste settet.

"Jeg prøver å spille annerledes tennis, noen forskjellige typer slag. Det er det som gjør at jeg liker å spille tennis, det som får meg til å smile på banen og som hjelper meg til å vise virkelig god tennis - og jeg prøver også å underholde folk og gjøre dem glade."

Alcaraz skal spille søndag 19. januar mot enten Draper eller Vukic. En kvartfinale mot Djokovic er mulig. Novak, som nå er 37 år gammel, var den yngste Australian Open-vinneren noensinne som 20-åring i 2008. Hvis Alcaraz vinner i dag, blir han den nest yngste (21).