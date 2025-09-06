Carlos Alcaraz tar revansje på Novak Djokovic og når US Open-finalen

HQ

Carlos Alcaraz fullfører sin hevn over Novak Djokovic, og gjorde det med autoritet, i tre strake sett, og kun ett øyeblikk der serberen satte press på spanjolen: 6-4, 7-6(4), 6-2. Alcaraz snur ikke bare trenden etter to strake nederlag (i finalen i Paris 2024 og kvartfinalen i Australian Open i år), men når også US Open-finalen uten å tape et eneste sett. Alcaraz' 16 år lange aldersforskjell blir for mye for serberen, som går glipp av sin 25. Grand Slam-turnering.

Alcaraz føler imidlertid at det ikke var hans beste nivå i turneringen, "men jeg holdt et godt nivå fra begynnelsen til det siste poenget. Jeg servet ganske bra, jeg tror det var veldig, veldig viktig. Jeg prøvde å spille en veldig fysisk kamp, og jeg tror jeg klarte det. Generelt sett spilte jeg veldig god tennis, og jeg er bare veldig glad for å kunne spille min andre finale her."

Dette er andre gang Alcaraz når US Open-finalen, etter hans første Grand Slam-seier i 2022, og den syvende finalen totalt. Han klatrer også i en annen måling: flest majorfinaler før fylte 23 år, 7, det samme som Jim Courier og Mats Wilander, og bare én mindre enn Bjørn Borg og Rafa Nadal.

Nå venter Alcaraz rival for finalen som finner sted på søndag. Hvis han vinner, blir han verdens nummer 1 igjen, for første gang siden 2023. Tror du Alcaraz vil oppnå det?