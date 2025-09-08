Carlos Alcaraz tar tilbake førsteplassen i verden etter å ha knust Sinner i US Open-finalen

HQ

Carlos Alcaraz er tilbake på toppen av ATP-rankingen etter å ha knust Jannik Sinner i US Open-finalen med 6-2, 3-6, 6-1, 6-4. Alcaraz var nummer 1 i verden for siste gang i september 2023, da han tapte tittelen til Djokovic. Så kom Jannik Sinner, og italieneren virket ustoppelig, 65 uker på toppen av rankingen. Bare Alcaraz virket sterk nok til å stoppe det.

Etter den dominerende Wimbledon-finalen og det knepne nederlaget på Roland Garros (fem sett i tie-break), skulle man tro Sinner var favoritt i New York. Men italieneren gjorde mange uvanlige feil, og Alcaraz tilgav dem ikke. Først i det andre settet tok Sinner ledelsen, men spanjolens overlegenhet har vært utvilsom: dobbelt så mange vinnere, 10 ess mot 2, 4 doble feil for Sinner mot 0 for Alcaraz, som brøt Sinner's serve fem ganger.

Dette er den sjette Grand Slam for Alcaraz, som fortsatt bare er 22 år. Det var i 2022 at han vant sin første US Open- og majortittel, og ble tidenes yngste verdensener. Han har vunnet to Wimbledon-titler og to Roland Garros-titler.

Det er klart at Alcaraz og Sinner kommer til å bære den neste store rivaliseringen i tennissporten, men om det så mye bedre ut for italieneren for en måned siden, er det nå Alcaraz som forbedrer den innbyrdes kampen til 10-5, samtidig som han har vunnet en sjette major mot Siners (som er to år eldre) fire titler.