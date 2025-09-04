Carlos Alcaraz tenker på å ta revansje mot Novak Djokovic i morgen

HQ

Carlos Alcaraz har kun én ting i tankene: hevn. I fjor virket det som om Alcaraz var ustoppelig, da han vant Roland Garros og Wimbledon på rad, og tok OL-gull i Paris... bare for å falle i en nesten tre timer lang finale, 7-6(3), 7-6(2), mot den da 37 år gamle serberen. Etter det startet Alcaraz en nedadgående trend som varte hele hardcourt-sesongen, og han falt til og med til tredjeplass på rankingen bak Zverev.

Ett år senere har Alcaraz kommet tilbake, og har bare tapt én kamp de siste fem månedene (mot Sinner i Wimbledon-finalen, og hans siste tap i singelsammenheng er finalen i Barcelona Open mot Holger Rune i april). Nå har han muligheten til å ta revansje på Djokovic, ikke bare i finalen i Paris 2024, men også i kvartfinalen i Australian Open i januar.

"Vi kjenner alle Novaks spill. Det spiller ingen rolle at han har vært ute av touren siden Wimbledon. Han spiller gode kamper her. Jeg vet at han er sulten. Jeg vet at han har ambisjoner om mer, så la oss se, sa Alcaraz. Jeg vet jeg har spilt mange ganger mot ham. Jeg ønsker virkelig hevn. Det er åpenbart." Alcaraz skal møte Novak Djokovic i semifinalen i US Open på fredag.

På veien til US Open-semifinalen har Djokovic vunnet med noen vanskeligheter, og han har bedt om medisinsk hjelp ved flere anledninger, og han har slitt mer enn Alcaraz, som ikke har tapt et eneste sett. Det er imidlertid en illusjon, for Djokovic hadde også smerter i Australian Open-kampen, men klarte likevel å slå Alcaraz... for så å trekke seg i den påfølgende semifinalen mot Zverev.

"De neste par dagene er virkelig viktige for meg for å få kroppen i form og klar til å kjempe i fem sett om det trengs. Jeg vil gjerne være i form nok til å spille og potensielt sett spille fem sett mot Carlos , sa Djokovic, som ønsker å legge til et femte US Open på trofélisten før han legger opp (han tapte det forrige i 2023), en rekordstor 25. Grand Slam-turnering og forbedre statistikken mot Alcaraz, som for øyeblikket står 5-3 mot veteranen.