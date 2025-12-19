Carlos Alcaraz' tidligere trener ble vist en ny kontrakt som inneholdt "uakseptable" klausuler, meldes det

HQ

Bruddet mellom Carlos Alcaraz og hans trener Juan Carlos Ferrero har sjokkert tennisfans, og setter en stopper for et sju år langt samarbeid med eksepsjonelle resultater. Det har blitt fremsatt ulike teorier om bruddet, der noen har pekt på Ferreros strengere syn på Alcaraz' feriereiser eller uenigheter om deres personlige prosjekter på tennisakademiene.

Den spanske avisen Marca gir ytterligere innsikt i bruddet, med en mer spesifikk årsak: Juan Carlos Ferrero fikk (av Alcaraz' juridiske team og entourage) en ny kontrakt lørdag morgen, på betingelse av enten å akseptere den eller avvise den innen 48 timer. Og ifølge kilder i Marca hadde kontrakten flere klausuler som Ferrero anså som "uakseptable".

Avtalen inneholdt tilsynelatende en betydelig lønnsreduksjon, men det var ikke et stort problem for Ferrero. Det som fikk Ferrero til å takke nei til tilbudet, var "andre aspekter som ikke var direkte relatert til tennis".

Carlos Alcaraz Sr. sto bak bruddet, sier kilder

Andre medier har understreket innflytelsen Carlos Alcaraz Sr. har på avgjørelsene, og de mistenker at bruddet ikke skyldtes en uenighet mellom spilleren og treneren, men mellom treneren og Alcaraz' far, som tar denne typen avgjørelser for ham. I et intervju med Eurosport sa Carlos Santos, Carlitos' første trener, at det samme skjedde med ham: "Jeg ville ha visse betingelser, og faren hans så det ikke på den måten."

Ferrero, tidligere tennisspiller og vinner av Roland Garros i 2003, gjorde en 15 år gammel tenåring til verdens yngste nummer 1 og vinner av seks Grand Slam-turneringer på tre år. Men deres veier har skiltes, til stor fortvilelse for Alcaraz' fans, som frykter konsekvensene dette vil få for den nåværende verdensetteren.

I 2025-sesongen, der Carlos Alcaraz vant åtte ATP-titler, tjente Murcia-spilleren 18,8 millioner dollar, noe som bringer karrieren hans opp i 57,5 millioner dollar. Det positive er at Alcaraz' nye trener vil være en som kjenner ham godt: Samuel López, som begynte som assistenttrener for Ferrero i 2024, og som til og med erstattet Ferrero flere ganger, som under Australian Open 2024, da Ferrero var ute på grunn av en kneoperasjon.