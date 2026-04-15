      Carlos Alcaraz trekker seg fra Barcelona Open på grunn av håndleddsskade

      Carlos Alcaraz trekker seg fra Barcelona Open etter å ha vunnet den første kampen.

      Carlos Alcaraz har trukket seg fra Barcelona Open, ATP 500-turneringen, på grunn av smerter i håndleddet, har spanjolen nettopp bekreftet. Han fikk smerter i håndleddet under tirsdagens kamp mot Otto Virtanen, ba om medisinsk time-out mellom første og andre sett, men endte opp med å vinne 6-4, 6-2. Han avlyste imidlertid dagens trening, og annonserte at han gir seg på en pressekonferanse klokken 17:30.

      Det betyr at Thomas Machac, som han etter planen skulle møte i åttendedelsfinalen torsdag, automatisk er kvalifisert for kvartfinalen, og møter Andrey Rublev eller Lorenzo Sonego fredag.

      Dette betyr at Alcaraz ikke vil være i stand til å gjenvinne tittelen som verdens nummer 1 neste uke. Faktisk vil han miste mesteparten av de 330 poengene han vant ved å nå finalen i fjor, og avstanden til Jannik Sinner vil øke, selv om ingen av dem kommer til å forsvare poeng når de deltar i Madrid Open neste uke... hvis de deltar, selvsagt. Alcaraz har ikke sagt om han kommer til Madrid eller ikke, men det vil avhenge av hvordan håndleddet hans utvikler seg.

