Carlos Alcaraz trekker seg fra Queen's og Wimbledon på grunn av skade

HQ

Med Roland Garros rett rundt hjørnet har Carlos Alcaraz kunngjort at han også går glipp av Wimbledon og Queen's Club Championship, de to turneringene i gressbanesesongen han skulle ha spilt, på grunn av håndleddsskaden, som antas å være et triangulært fibrobrusk-kompleks, en avrivning, rift eller irritasjon av en liten struktur av brusk og leddbånd som ligger på lillefingersiden av håndleddet.

"Det går bra med rekonvalesensen, og jeg føler meg mye bedre, men dessverre er jeg fortsatt ikke klar til å spille, og det er derfor jeg må trekke meg fra gressbaneturneringene i Queen's og Wimbledon. Det er to veldig spesielle turneringer for meg, og jeg kommer til å savne dem veldig. Vi fortsetter å jobbe for å komme tilbake så snart som mulig!"

Alcaraz vant Wimbledon i 2023 og 2024, og tapte finalen i 2025 mot Jannik Sinner. Alcaraz har også vunnet Queen's Club to ganger, i 2023 og 2024. Den 23 år gamle spanjolen pådro seg en skade for en måned siden i Barcelona, og han går også glipp av French Open, der han vant i fjor i en ikonisk femsettsfinale mot Sinner.

Alle disse uttakene betyr at han mister enda flere poeng på ATP-rankingen, etter å ha startet året som nummer én i verden etter å ha vunnet Australian Open. Han mister 2000 poeng fra Roland Garros, 500 fra Queen's og 1300 fra Wimbledon, så han vil trolig forbli på andreplass når han kommer tilbake etter Wimbledon, med mindre Zverev eller Djokovic vinner begge de store turneringene på rad. Alcaraz vil fokusere på å komme tilbake til den nordamerikanske touren, med Canada, Cincinnati og US Open i august og september.