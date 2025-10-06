Carlos Alcaraz trenger bare å gjøre dette for å avslutte året som nummer 1 i verden

HQ

Da Carlos Alcaraz kunngjorde at han ville gå glipp av Shanghai Master for å komme seg etter ankelskaden i Tokyo, innså Jannik Sinner at han hadde muligheten til å gjenerobre førsteplassen i verden. For å gjøre det måtte han vinne så å si hver eneste turnering, med utgangspunkt i Shanghai Masters, der han forsvarte 1000 poeng fra i fjor.

Dessverre fikk han kramper i høyre lår og trakk seg fra kampen mot Tallon Griekspoor etter mer enn to og en halv time. Som et resultat vil han bare vinne 50 poeng fra turneringen, tape 950 og falle til nøyaktig 10 000 ATP-poeng innen neste mandag, 13. oktober. I mellomtiden vil Alcaraz tape 200 poeng og vil ha 11 340 neste mandag.

Hva skjer videre? Begge spillerne er blant de seks som er invitert til Saudi-Arabia for Six Kings Slamsom ikke teller for ATP-poeng, det er en oppvisningsturnering ... med mye penger involvert. Mer enn en Grand Slam, for hele tre kamper. Sinner har bekreftet sin tilstedeværelse i Vienna Open, som spilles 20.-26. oktober. Hvis italieneren vinner turneringen, en turnering han gikk glipp av i 2024, men vant i 2023 (og Alcaraz ikke deltar, slik det er forventet), kan Sinner redusere avstanden til hele 840 poeng.

Hvor mange poeng forsvarer Alcaraz og Sinner etter Wien?

Carlos Alcaraz forsvarer bare 300 poeng, 100 fra Paris Masters i begynnelsen av november, og 200 fra Nitto ATP Finals i slutten av desember.

Jannik Sinner forsvarer 1 500 poeng, ingen fra Paris, og alle fra seieren i Nitto ATP Finals i fjor.

I tilfelle Jannik Sinner vinner i Wien, og deretter vinner Paris Masters og Nitto ATP Finals, alle tre konkurransene, vil Alcaraz fortsatt sikre seg førsteplassen i verden på slutten av året hvis han når finalen i Paris, selv før ATP Finals finner sted.

Selv om Sinner skulle klare å vinne ATP Finals (som igjen spilles på hjemmebane i Torino), vil Alcaraz selvfølgelig fortsatt kunne sikre seg førsteplassen i verden hvis han vinner noen av kampene i finalen.

Hvis Sinner vinner i Wien og Paris, og Alcaraz når semifinalen i Paris, vil én seier i gruppespillet i finalen (det er tre kamper før semifinalen) være nok til at Alcaraz kan beholde tittelen som verdens nummer 1 ved årets slutt.