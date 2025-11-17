Carlos Alcaraz utsetter avgjørelsen om å spille i Davis Cup til i morgen på grunn av mulig hamstringskade

HQ

Carlos Alcaraz er i Bologne, hvor det forventes at han vil delta på det spanske laget i Davis Cup Final 8, som starter i morgen tirsdag (Spania debuterer ikke før torsdag 18. november mot Tsjekkia). Vi sier "forventes" fordi det kan avhenge av resultatet av MR-undersøkelsen han skal gjennomgå i morgen, etter smertene i hamstringen han pådro seg under ATP Finals-kampen mot Jannik Sinner.

Alcaraz sa på pressekonferansen etter kampen at smertene ikke hadde noen stor innvirkning på spillet hans: Han ønsket ikke å ta for mange sjanser med låret bandasjert, men "tapet er fordi han fortjente det".

Alcaraz har avsluttet sin lengste sesong, med 80 ATP-kamper, 71 seire, hans personlige rekord, i tillegg til åtte titler og elleve finaler. Han så ut til å fullføre kampen mot Sinner uten for mye ubehag, og han er fast bestemt på å spille en turnering han aldri har vunnet (Spanias siste tittel kom i 2019), men alt vil avhenge av resultatene av MR-undersøkelsen i morgen, til det punktet at Spania avlyste pressekonferansen og utsatte den til tirsdag.