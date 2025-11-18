Carlos Alcaraz vil angivelig ikke spille Davis Cup: Det er fare for skade og kan gå glipp av Australian Open

HQ

Dårlige nyheter for Carlos Alcaraz og det spanske laget i Davis Cup: Ifølge flere kilder er skaden hans verre enn forventet, og han vil ikke delta i konkurransen med det spanske laget. Nyheten ble først rapportert mandag kveld av spansk radio stadion Cope, hvor de bekreftet at han lider av et muskelødem i hamstringen i høyre ben, og det er en veldig høy risiko for skade for spilleren hvis han ikke hviler.

Det spanske laget bestemte opprinnelig at Alcaraz bare skulle delta i singelkampene, og ikke i double, for å minimere arbeidsbelastningen hans, men de skal ha bestemt seg for at det er best om han ikke spiller i det hele tatt: en ytterligere skade kan risikere starten på neste sesong, inkludert Australian Open i slutten av januar 2026.

Ingen offisiell kunngjøring ble gjort, ettersom Alcaraz var ivrig etter å hvile og teste seg selv på onsdag (Spania debuterer ikke i Davis Cup Final 8 før torsdag), og han sa selv at han er spesielt spent på å spille denne turneringen, selv om det virker veldig usannsynlig at hans medisinske team vil tillate ham å spille.