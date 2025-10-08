Carlos Alcaraz vil lede Million Dollar 1 Point Slam under Australian Open 2026

HQ

Australian Open har annonsert en ny aktivitet for åpningsuken av Grand Slam i januar neste år, og Carlos Alcaraz vil være starten i en av dem. Den kalles "Million Dollar 1 Point Slam" og betegnes som verdens første i sitt slag, og vil sette amatørspillere opp mot den spilleren som mest sannsynlig vil være verdens nummer 1 når konkurransen starter (selv om 21 andre proffspillere også vil delta, vil bli kunngjort senere).

Denne aktiviteten, som spilles på hovedbanen, Rod Laver Arena, vil være en eliminasjonsmatch, men spillerne vil bare spille ett poeng: den som vinner poenget vinner kampen og går videre til neste runde, og taperen blir eliminert. Vinneren av finalekampen, enten det er proff eller amatør, vinner 1 million australske dollar (ca. 656 000 USD, 564 925 euro, 490 000 pund), som er nesten det samme som spillerne får for å nå semifinalen (1,1 millioner AUD).

Bare ti amatørspillere vil delta i One Point Slam, og det vil være arrangementer rundt om i hele Australia i forbindelse med kvalifiseringen og under åpningsuken i Australian Open. Det vil være andre aktiviteter for fansen i Melbourne i løpet av januar, i den australske sommervarmen, mellom 12. og 26. januar.

