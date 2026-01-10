Carlos Alcaraz vinner årets første duell mot Jannik Sinner i Sør-Korea

HQ

Carlos Alcaraz vant årets første duell med Sinner i Hyundai Card Super Match, en oppvisningskamp i Incheon i Sør-Korea. 7-5, 7-6 (6) på 1 time og 48 minutter. Tilskuerne fikk en spennende tenniskamp med mange gode poeng, selv om ingenting sto på spill og begge spillerne fikk like mye penger, rundt to millioner euro.

Alcaraz legger nok en seier til deres "uoffisielle" innbyrdes oppgjør. I 2025 spilte spanjolen og italieneren seks offisielle ATP-kamper, og Alcaraz vant fire ganger, inkludert finalene i US Open og Roland Garros og Masters 1000-finalene i Roma og Cincinnati. Sinner vant Wimbledon-finalen og ATP-finalen, i tillegg til nok en oppvisningskamp i Six Kings Slam.

Hvis man kun ser på de offisielle ATP-kampene, leder Alcaraz 10-6. Denne seieren endrer ikke på det, men det er et godt tegn på at Alcaraz fortsatt er fokusert og konkurransedyktig etter bruddet med treneren Juan Carlos Ferrero i forrige måned.

Carlos Alcaraz og Jannik Sinner forventes ikke å spille noen offisiell turnering før Australian Open, som starter 18. januar og avsluttes 1. februar. De har allerede reist til Melbourne, hvor de begynner å trene på søndag. Ettersom de er de to toppseedede, vil Alcaraz og Sinner ikke spille igjen før en eventuell finale.