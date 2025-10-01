Carlos Alcaraz vinner i Tokyo, men trekker seg fra Shanghai på grunn av skade

HQ

Carlos Alcaraz har utvidet sin personlige rekord med sin 67. seier denne sesongen, og vant sin åttende tittel i år, Japan Open i Tokyo, som også fungerte som hans revansje mot Taylor Fritz, som slo spanjolen i Laver Cup bare ni dager tidligere.

Verdenseneren føyer nok et nytt trofé til samlingen sin. Han har ikke tapt siden Wimbledon-finalen i juli mot Sinner, og har tatt tre titler på rad, ATP Masters 1000 i Cincinnati, US Open og Tokyo Open. Han virker ustoppelig... men trenger hvile, og har meldt avbud til Shanghai Open, som spilles mellom 1.-12. oktober.

"Jeg er veldig skuffet over å kunngjøre at jeg ikke kan spille Rolex Shanghai Masters i år", sier Alcaraz på sosiale medier. "Dessverre har jeg slitt med noen fysiske problemer, og etter å ha diskutert med teamet mitt, tror vi at den beste avgjørelsen er å hvile og komme meg. Jeg hadde virkelig gledet meg til å spille foran de fantastiske fansen i Shanghai igjen. Jeg håper å være tilbake snart og se mine kinesiske fans neste år!"

Alcaraz fikk seg en stor forskrekkelse i sin første kamp i Japan, da han så ut til å forstuve venstre ankel. Det endte opp med å være mindre alvorlig enn det så ut til, ettersom Alcaraz klarte å fullføre kampen og deretter vinne turneringen.

Uten Alcaraz blir Corentin Moutet 33.-seedet, og Jannik Sinner blir den toppseedede spilleren. Alcaraz mister 200 poeng fra kvartfinaleuttaket i Shanghai i fjor, men Sinner forsvarer 1000 poeng, noe som betyr at han ikke vil kunne ta ham igjen på ATP-rankingen.

Alcaraz' neste turnering blir trolig Paris Masters 1000 (mellom 27. oktober og 2. november).