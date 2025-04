Carlos Alcaraz vinner Monte-Carlo Masters for første gang mot en ødelagt Lorenzo Musetti

HQ

Carlos Alcaraz har vunnet sin største tittel så langt i år, da han for første gang vant Monte-Carlo Masters, sin sjette ATP Masters 1000-tittel, sin 18. tittel totalt som 21-åring, og årets første store turnering på grus. Alcaraz slo 23 år gamle Lorenzo Musetti 3-6, 6-1, 6-0, men han innså at det ikke er bra å vinne på den måten, for rivalen ga opp i tredje sett, ute av stand til å bevege seg på grunn av tilsynelatende muskelsmerter. Kroppen hans klarte ikke å holde ut etter en ulidelig uke, der han blant annet hadde slått Álex de Miñaur 1-6, 6-4, 7-6 i en tre timer lang kamp mindre enn 24 timer tidligere.

Det har vært en smertefull kamp for Musetti, både fysisk og emosjonelt, for italieneren hadde seieren svært nær, etter et dominerende første sett der Alcaraz gjorde mange uprovoserte feil. Men kramper fant italieneren, og før det siste settet ba han om hjelp fra fysioterapeut. Han visste godt at han ikke hadde noen mulighet til å vinne kampen i det tredje, men i stedet for å kaste inn håndkleet, holdt han ut til siste slutt for ikke å skuffe fansen, som var i flertall i Monaco.

Alcaraz leste også rommet, prøvde å ikke få Musetti til å jobbe mye og score vinnere (til og med unnskyldte seg i noen poeng), og holdt tilbake på feiringen, til tross for at det var en viktig seier for ham, og sa at det hadde vært en tøff måned - uten å gi mange detaljer - og at nivået hans hadde blitt satt spørsmålstegn ved av noen journalister i Spania på grunn av de siste nederlagene den siste tiden. Men han har gode sjanser til å vinne en ny tittel neste uke, i Barcelona Open, ATP 500, som han har vunnet de to siste gangene.