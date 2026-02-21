Carlos Alcaraz vinner nok en tittel, forblir ubeseiret i 2026 og er "sulten på mer"

HQ

Carlos Alcaraz tok nok en tittel i 2026 og forlenger sin ubeseirede rekke i år, 12-0, mot en forsvarsløs Arthur Fils, som falt på bare 50 minutter mot verdens nummer 1 i Qatar Open-finalen. Alcaraz var alltid overlegen sin rival, som sist nådde en finale i Tokyo 2024. Å nå finalen vil imidlertid hjelpe Fils til å hoppe opp til 33. plass på verdensrankingen (hans beste plassering på ATP-rankingen var 14. plass).

"Jeg kom i år sulten på mer. Etter hver turnering må vi bare sette oss nye mål", sier Alcaraz (via ATP.com), som legger til at det ikke var lett. "Jeg måtte være sterk mentalt sammen med laget mitt. Jeg spiller bare god tennis og jeg er veldig glad for denne uken. Dette trofeet betyr mye for meg."

Dette er Alcaraz' niende ATP 500-tittel, 26. tittel totalt og hans første tittel i Doha. Med denne seieren går Alcaraz forbi Andy Murray som den spilleren med flest ATP 500-titler. Bare Federer, Alcaraz (16) og Djokovic (14) ligger over ham.

På ATP-rankingen hopper Alcaraz opp til 13 550 poeng, og passerer dermed Jannik Sinner, nummer to i verden, med 3150 poeng, som uventet falt i semifinalen mot Jakub Mensik, som senere ble slått ut av Fils. Alcaraz vet med sikkerhet at han vil fortsette å være nummer 1 i verden frem til grussesongen i april.

Hans neste turnering blir Indian Wells, hvor han kan forbedre seg fra de 400 poengene han vant i fjor, da han ble eliminert av Jack Draper. Det som er bra for Sinner er at han bare kan legge til nye poeng, ettersom han ikke spilte noen turnering på denne delen av året i 2025 på grunn av sin sanksjon.