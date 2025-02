Carlos Alcaraz vinner Rotterdam Open: første tittel i 2025 og en milepæl i karrieren

HQ

Carlos Alcaraz har vunnet sin første turnering i 2025. Etter skuffende nederlag i turneringer som Australian Open og Davis Cup, har Alcaraz vunnet sin 17. tittel på hardcourtbanen i Rotterdam, og overgår dermed treneren sin, Juan Carlos Ferrero, som vant Roland Garros i 2023, med 21 titler.

Alcaraz slo verdens nummer 8, Alex de Miñaur, med 6-4, 3-6, 6-2 på litt under to timer, og tok dermed sin tredje seier og fortsatt ingen tap mot de Miñaur. Det var det andre finaletapet på rad for australieren i Rotterdam (i fjor tapte han for Jannik Sinner, som er nr. 1 i verden). På ATP-rankingen er Alcaraz fortsatt nr. 3, rundt 600 poeng bak Alexander Zverev, og veldig langt fra Sinner. Til tross for tapet har de Miñaur hoppet fra 8. plass til 6. plass, forbi Medvedev og Djokovic.

Dette var hans debut i Rotterdam ATP Tour 500, og det er første gang en spanjol vinner turneringen (Ferraro og Nadal nådde finalen i 2004 og 2009). Det er også den første tittelen Alcaraz har vunnet i en innendørsturnering, og han er den yngste som har vunnet på grus, gress og hardcourt.