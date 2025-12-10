Carlos Alcaraz vinner Stefan Edbergs pris for sportsånd for andre år på rad

HQ

Carlos Alcaraz har vunnet Stefan Edberg Sportsmanship Award for andre år på rad, som en del av ATP Awards, som offentliggjøres i løpet av uken. Spanjolen avsluttet året som nummer 1 i verden og vant åtte trofeer, inkludert to majorturneringer, Wimbledon og US Open, med en statistikk på 71/9 seire og tap, noe som er personlig rekord og som blir vanskelig å matche i fremtiden.

Alcaraz, 22 år gammel, fortsetter imidlertid å imponere, ikke bare med tennisen sin, men også med sin klasse og sportsånd, noe som har ført til at han har vunnet ATP-prisen for andre år på rad. Tidligere vinnere inkluderer Grigor Dimitrov i 2024, Casper Ruud i 2024, Rafa Nadal fem ganger og Roger Federer 13 ganger.

I løpet av denne sesongen begikk Alcaraz til og med en foul mot seg selv. Det skjedde under en Roland Garros-kamp mot Ben Shelton: Alcaraz fikk et poeng, men han sa umiddelbart til dommeren at han hadde mistet grepet på racketen før han kom i kontakt med ballen, en situasjon der et poeng tildeles rivalen. "Jeg kastet racketen", sa han, og poenget ble gitt til Shelton. Etter kampen (som han vant) sa Alcaraz at han ville ha følt seg "skyldig" hvis han ikke hadde sagt noe om det.