Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner i Korea: tider i Europa og hvordan du kan se kampen på lørdag

Carlos Alcaraz og Jannik Sinner vil fortsette sin rivalisering i 2026, men før Australian Open møtes verdens nummer 1 og 2 igjen i en vennskapelig oppvisningskamp i Incheon, Sør-Korea. Kampen er kjent som "Hyundai Card Super Match", og vil finne sted denne lørdagen, til glede for de mange koreanske fansen.

Det sies at hver av dem vil motta 1,7 millioner pund (2,3 millioner dollar) for å spille kampen, noe som er nesten like mye som det andreplassen i Australian Open vil få i år (2,15 millioner dollar). Spillere som Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras eller Venus Williams har tidligere deltatt i dette arrangementet.

Hvem har vunnet flest ganger, Alcaraz eller Sinner?

I 2025 spilte spanjolen og italieneren seks ganger, og Alcaraz vant fire ganger, inkludert US Open- og Roland Garros-finalen og Masters 1000-finalene i Roma og Cincinnati. Sinner vant Wimbledon-finalen og ATP-finalen, i tillegg til nok en oppvisningskamp i Six Kings Slam. Medregnet de offisielle ATP-kampene leder Alcaraz h2h 10-6.

Hva er klokka og hvor kan du se kampen mellom Alcaraz og Sinner i Korea?

Kampen finner sted 10. januar kl. 16:00 lokal tid (kl. 08:00 CET i Europa, kl. 07:00 GMT i Storbritannia).

Den sendes på tvN og TVing i Sør-Korea, men den sendes selvfølgelig også på de vanlige kanalene i Spania og Italia: Movistar+ i Spania og SuperTennis og Sky Sports i Italia. I Storbritannia vil den bli sendt på Tennis Channel.