Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner mot hverandre, hvem har vunnet flest kamper?

Etter tre måneders fravær kunne ikke Jannik Sinner (23) håpet på en bedre retur: å nå en finale i landets viktigste tennisturnering, Internazionali BNL d'Italia, eller Italian Open, i Roma. Det er også den første finalen for Sinner i Roma, og den første for en italiensk spiller i Rome Open siden Adriano Panatta (1976).

Foran seg har han imidlertid Carlos Alcaraz (nylig fylt 22 år), som vil bekrefte sin plass som nummer to i verden på mandag, og overgå Alexander Zverev, uavhengig av hva som skjer søndag 18. mai (tidspunkt TBD i skrivende stund).

Vil Alcaraz og Sinner bli det neste tiårets Nadal og Federer? De fleste tennisfans har satset på at de skal lede en ny generasjon av store tennisspillere, selv om nivået er veldig høyt. Tar man hensyn til Sinners fravær, har hver av de fem store turneringene i år (fire ATP Masters 1 000 og Australias Grand Slam) hittil i år blitt vunnet av forskjellige personer :



Australia: Jannik Sinner



Indian Wells: Jannik Sinner Jack Draper



Miami Jakub Mensik



Monte Carlo: Carlos Alcaraz



Madrid Kaper Ruud



Carlos Alcaraz va. Jannik Sinner: Hvem leder i den innbyrdes oppgjøret?

Så langt har de to mesterne møtt hverandre 10 ganger, og Alcaraz leder med 6 seire, siden deres første kamp i 32-delsfinalen i Rolex Paris Masters i 2021. Til tross for at han mistet førsteplassen i verden til italieneren, vant spanjolen de tre kampene deres i 2024, inkludert finalen i Beijing.

Begge har en utrolig høy seiersprosent, men den er litt bedre for italieneren: Sinner har vunnet 270 ganger og tapt 80, mens Alcaraz har vunnet 233 ganger og tapt 61. Men mens Sinner har én tittel mer (19 mot 18), har Alcaraz én Grand Slam mer (4 mot 3) og er ett år og tre måneder yngre.