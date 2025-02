Carlos Sainz' æra i Williams begynner: Første titt på hjelmen hans for 2025-sesongen

HQ

Carlos Sainz Jr. starter en ny æra i Williams, etter å ha blitt sparket ut fra Ferrari for å gi plass til Lewis Hamilton i fjor, til stor skuffelse for fansen. I disse ukene, når lagene begynner å avsløre hva som skal skje i 2025-sesongen - tidligere i dag viste McLaren frem sin nye MCL39-bil- har Williams valgt å vise frem Carlos Sainz' hjelm.

Spanjolen vil ha på seg en hjelm som har de røde og gule fargene til det spanske flagget, blandet med den mørkeblå fargen fra Williams, et design som også ligner på hjelmen han hadde med McLaren i 2019.

Sainz, 30, kom til Ferrari i 2021 og bidro til å forbedre laget etter deres verste sesong på 40 år. Han vil prøve å gjøre det samme med Williams, men det er en stor oppgave, ettersom Williams endte på nest sisteplass i fjor.

Nylig sa hans tidligere lagkamerat Charles Lecler at til tross for at han hadde noen uenigheter, "vil han savne kampene" med Carlos Sainz, og at han vil løfte Williams.