Carlos Sainz anser Marc Márquez som MotoGPs Ayrton Senna: "Vi lever i nåtiden, vi skjønner det ikke"

Carlos Sainz Jr, Formel 1-føreren fra Williams, ga et langt intervju til radiostasjonen COPE (via Mundo Deportivo), der han snakket om mange ting, inkludert sine personlige preferanser innen andre idretter. Han sa at han liker å se på sykling (han anser Tadej Pogacar som en av sine beste venner, siden de begge bor i Monaco), golf og MotoGP, der han roste Marc Márquez ... til og med så mye at han sammenlignet ham med en legende som Ayrton Senna, som av mange anses som den mest talentfulle Formel 1-føreren noensinne.

Márquez har nylig vunnet sitt syvende verdensmesterskap i MotoGP (niende verdensmesterskap totalt, hvis man regner med andre kategorier). Tall som plasserer ham på samme nivå som Valentino Rossi (som også vant seks MotoGP-mesterskap og ni titler totalt), men langt unna Giacomo Agostini, som vant 15 verdensmesterskap på 1960- og 1970-tallet, hvorav åtte i 500cc-klassen.

Men for Sainz fortjener Márquez mer ros, med henvisning til hvordan han overvant mange skader som nesten endte karrieren hans etter 2019.

"Jeg har allerede gratulert ham, for han har hatt et fantastisk år, og han fortjener all æren for comebacket han har gjort i karrieren... Márquez er MotoGPs Ayrton Senna," sa Sainz i radiointervjuet. "Saken er at nå, når vi lever alt i nåtiden, skjønner vi det ikke. Den dagen han pensjonerer seg, og årene går, vil alle huske ham som det nærmeste Senna kom i Formel 1."

Carlos Sainz snakker om utviklingen til Williams

Når han snakket om sine egne personlige mål, feiret Sainz at Williams har gått fra niende til femteplass i konstruktørmesterskapet i Formel 1, og pallen han oppnådde i Baku denne sesongen er den mest meningsfulle i karrieren hans, fordi det var laget som stolte mest på ham i det vanskeligste øyeblikket i karrieren, da han fikk sparken fra Ferrari for å gi plass til Lewis Hamilton.

"Det steget fra å være det femte laget til å konkurrere med de store gutta er det vanskeligste, men også det mest motiverende. Å være en del av Williams' gjenoppbygging ville vært utrolig." "Hvis jeg vinner et løp med Williams, vil det være få følelser som kan overgå det", la Carlos Sainz til.