Carlos Sainz bagatelliserer sin kritikk av Formel 1-kringkasterne: "Blåses ut av proporsjoner"

I forrige uke ga den spanske Formel 1-føreren Carlos Sainz et omfattende intervju med El Partidazo i den spanske radiostasjonen COPE. Der kom Sainz inn på temaet TV-kringkastere, og sa at de prioriterer å vise "våre kjærester, kjente personer på TV og deres reaksjoner" fremfor øyeblikk fra løpet.

"Jeg forstår at hvis det er en forbikjøring, et veldig anspent øyeblikk i løpet, så er det forståelig å vise et bilde av reaksjonen deres. Hvis produksjonsteamet ser at det har fungert tidligere, så vil de gjøre det,", sa han. Men Sainz klaget på at TV-sendingen ikke viste noen av de fire av fem forbikjøringene han gjorde, og heller ikke Fernando Alonsos forfølgelse av Lewis Hamilton.

Kommentarene hans fikk en talsperson for Formel 1 til å svare Sainz, og sa at de aldri har gått på akkord med hovedfokuset, "racing på banen", samtidig som de også gir "flotte kontekstøyeblikk fra tribunene, høyt profilerte gjester og steder".

"Jeg håper de ikke tok det personlig", sier Sainz

Sainz visste at han kanskje hadde gått litt for langt, og trakk seg litt tilbake da han fikk sjansen på pressekonferansen før USA Grand Prix: "Kommentarene mine var litt ute av proporsjoner. Jeg tror det faktum at jeg nevnte kjærestene eller WAG-ene, eller hva man nå skal kalle dem, gjorde at kommentaren ble litt spisset og gikk mer viralt over hele verden, og kanskje burde det bare ha vært en enkel kritikk."

Sainz sto imidlertid på sitt: "Det er klart at kringkasteren i Singapore ikke gjorde en god jobb. Jeg mener, det er andre løp hvor de gjør en utrolig jobb og de viser oss ting - utrolige ting og action på banen, men i Singapore var det ikke bra" (via GPBlog), selv om han også bagatelliserte situasjonen: "Som sjåfør er det det samme, jeg har gode helger i livet mitt der jeg presterer på et veldig høyt nivå, og andre helger er jeg ikke like god, jeg gjør ikke en god jobb."

"For meg var ikke Singapore bra nok, og de gikk glipp av altfor mye action på banen. Men det betyr ikke at det er en kritikk av dem eller måten de gjør jobben sin på. Det er bare Singapore som ett løp, og det er synd at vi gikk glipp av så mange kamper på banen på en bane hvor det er så vanskelig å kjøre forbi. Jeg håper de ikke tok det personlig eller tok det for hardt, for det var bare en enkel kritikk, avsluttet han.

Hvis du ser Formel 1 regelmessig, er du enig i Carlos Sainz' synspunkter?