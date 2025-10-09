Carlos Sainz forteller om vennskapet med Tadej Pogacar: "Han er en veldig ydmyk og jordnær fyr"

HQ

Carlos Sainz Jr, den spanske Formel 1-føreren fra Williams, bor i Monaco, og der ble han nære venner med en annen proffidrettsutøver: Tadej Pogacar. Den slovenske syklisten, som har vunnet fire Tour de France-ritt og dusinvis av endagsritt og klassikere, kan bli tidenes beste syklist og overgå Eddy Merckx, selv om noen ikke liker det...

Sainz ga et langt intervju til radiostasjonen COPE (via Marca), der han dekket mange temaer, som hans preferanser innen sport (han anser Marc Márquez for å være MotoGPs Ayrton Senna) og også hans utsikter for Williams, og følte seg stolt over å ha oppnådd sin første pole med laget som har forbedret seg fra niende- til femteplass i Formel 1.

Carlos Sainz sykler noen ganger med Pogacar

Tadej Pogacar flyttet også til Monaco, hvor mange idrettsutøvere og kjendiser bor. Sainz fortalte til radiostasjonen at han anser Pogacar som en av sine nærmeste venner blant de som bor i Monaco.

"Jeg vil si at han er en av mine beste venner akkurat nå, en av dem jeg ser mest. Vi går ofte ut og spiser middag sammen, vi sykler", forklarte han. De to vennene har delt bilder av sykling tidligere.

"Jeg sier alltid at vi ikke sykler sammen, han sykler sammen med meg, for det er et annet nivå av sykling, og vi tar en kaffe, vi spiser focaccia et sted, og så snakker vi om sportene våre. Han er en stor fan av meg og av Formel 1, og vi har det veldig hyggelig, for å være ærlig."

"Jeg beundrer ham så mye fordi han er en veldig ydmyk og tilgjengelig person. Han er en veldig jordnær fyr. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive ham, han er ekte vare... Han er en av de beste idrettsutøverne jeg noensinne har møtt, og det å ha gleden av å kunne kalle ham en venn nå er utrolig."