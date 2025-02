Carlos Sainz kjører raskeste runde på den andre testdagen, men føler fortsatt at han ikke har testet nok

HQ

Carlos Sainz tror - etter eget utsagn - at 2025-sesongen blir mer som et overgangsår, og innrømmer at det tar "omtrent seks måneder" å bli ordentlig vant til en bil, noe han vet godt ettersom han har vært i fem lag nå, og debuterte med Willians i år. Utsiktene til en ny seier eller pallplass for den 30 år gamle spanjolen er riktignok lave, men han klarte likevel å kjøre den raskeste runden på den andre testdagen i Bahrain.

I motsetning til de fleste av teamene, ble Sainz ved bilen hele dagen, både på formiddagen og ettermiddagen. Til tross for noen komplikasjoner på grunn av det uopphørlige regnet, inkludert en snurr, gjorde han den beste tiden på banen: 1.29,348 minutter, 0,031 sekunder raskere enn Lewis Hamilton i Ferrari.

"Vi gjorde noen fremskritt i forhold til i går, forbedret balansen i bilen og forbedret den generelle følelsen med bilen", sa Sainz. Til tross for stoltheten over å ha kjørt best tid på dag 2 av testingen (noe han også gjorde i fjor med Ferrari), føler Carlos at han ikke hadde tid til å teste nok, siden neste gang han setter seg bak rattet i Williams-bilen er i Australia, 14. mars. "Jeg skulle ønske vi kunne prøve mange flere ting, men dette er Formel 1 nå for tiden. Uansett, jeg føler meg så klar som jeg kan være etter halvannen dag med testing, og vi skal prøve å gi full gass i Australia.