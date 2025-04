Carlos Sainz klager over boten på 10 000 euro for å ha kommet fem sekunder for sent fordi han var på toalettet

HQ

Formel 1-førerne er lei av FIAs strenge, uforsonlige og til tider uforståelige regler, og den siste føreren som har fått lide er Carlos Sainz, som har fått en bot på 10 000 euro for å ha kommet fem sekunder for sent til nasjonalsangen i Japans Grand Prix forrige helg. Sainz sa til media torsdag at han synes det er "helt uaktuelt" at han må betale en så stor bot, og at det var skuffende fordi han bare var fem sekunder for sent ute.

Grunnen til at Sainz kom for sent var at han var på toalettet, da han hadde noen mageproblemer. Kommissærene reduserte faktisk boten, først 60.000 euro, deretter 20.000 euro, halvparten hvis han betaler om ett år, på grunn av mageproblemene som ble bekreftet av en lege.

"Jeg vet ikke om jeg kommer til å bli bøtelagt igjen for å si dette, men shit happens. Sånn er det bare." Williams-føreren refererte til sanksjonene som andre førere har fått for å ha brukt stygge ord, inkludert Max Verstappen, som måtte gjøre samfunnstjeneste for FIA.

Sainz sa dette samme dag som FIAs visepresident, Robert Reid, trakk seg av moralske årsaker, og sa at "han kunne ikke, med god samvittighet, forbli en del av et system som ikke lenger reflekterer prinsippene om større åpenhet, sterkere styring og mer samarbeidende lederskap". Det har vært mye kritikk mot FIA for manglende åpenhet, og Sainz reflekterte disse bekymringene da han sa at han i det minste ville følt seg bedre hvis han visste hvor pengene skulle gå.