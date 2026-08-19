Carlos Sainz signerer en flerårig kontraktsforlengelse med Williams og blir en av de best betalte F1-førerne

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Carlos Sainz har fornyet kontrakten sin med Williams og signert en flerårig avtale som strekker seg til 2027, og selv om det ikke er bekreftet, antas det at den i det minste går til 2028. Kunngjøringen kom én dag etter at det også ble annonsert at Alex Albon fornyer kontrakten sin til 2027, noe som bekrefter at Williams ikke vil gjennomføre endringer i føreroppstillingen neste sesong, og begge «er enige om å føre Williams tilbake blant de fremste til tross for et vanskelig 2026 – med fast tro på fremgangen som gjøres bak kulissene for å realisere denne ambisjonen.»

Kunngjøringen kan komme som en overraskelse, ettersom Sainz, som vant noen Grand Prix-løp med Ferrari i 2024, motvillig måtte akseptere et dårligere team i 2025, da han kun nådde to pallplasser i Aserbajdsjan og Qatar, og ingen så langt i 2026, ettersom Williams sliter med å tilpasse seg de nye F1-reglene (Sainz har så langt ikke endt bedre enn niendeplass).

Sainz sa imidlertid i en offisiell uttalelse at «Jeg har full tillit til menneskene som utgjør dette teamet, både på fabrikken og på racerbanene, og til investeringene og det harde arbeidet som foregår bak kulissene. Vi har det som skal til for å snu dette sammen».

Sainz blir også en av bare tre førere som har kjørt løp for både Williams, McLaren og Ferrari, sammen med Alain Prost og Nigel Mansell. Ifølge AS vil Carlos Sainz bli en av de best betalte førerne på F1-startfeltet.