Carlos Sainz Sr. bekrefter at han IKKE stiller til presidentvalget i FIA

Mohammed Ben Sulayem har frie tøyler til å bli valgt som FIA-president igjen, ettersom Carlos Sainz Sr. har kunngjort at han ikke stiller til valg. 63-åringen, som er dobbelt verdensmester i rally, fire ganger Dakar-vinner og far til F1 Williams-føreren, hadde de siste månedene uttrykt sin interesse for å stille som presidentkandidat i motorsportens høyeste organ.

Sainz Sr. hadde tidlig fått støtte fra medlemmer av Grand Prix Driver's Association, inkludert George Russell. Sainz har imidlertid sagt i dag at "jeg har endelig bestemt meg for ikke å stille som presidentkandidat i FIA ved årets valg".

"Jeg har jobbet hardt de siste månedene for å sette meg grundig inn i situasjonen i FIA og de kravene og kompleksiteten som følger med et så viktig prosjekt. Etter å ha tenkt meg godt om, har jeg kommet til den konklusjonen at de nåværende omstendighetene ikke er ideelle for å legge grunnlaget for mitt kandidatur", sa han. Men det største kompromisset ville være i racingkarrieren hans: "å stille som presidentkandidat vil gå ut over mine forberedelser til Dakar, og jeg ønsker ikke å svekke mitt engasjement for Ford og teamet mitt".

"Til slutt vil jeg takke dere alle for støtten, oppmuntringen og rådene jeg har mottatt de siste ukene. De har gitt meg selvtillit til å fortsette å strekke meg mot mine nåværende og fremtidige mål, og jeg er virkelig takknemlig. Takk skal dere ha."

Det er en oppdatering som helt sikkert vil skuffe Ben Sulayems motstandere, som i utgangspunktet inkluderer alle Formel 1-førere. De siste månedene har FIA opplevd en rekke avganger blant toppledere, som har kritisert mangelen på åpenhet og ansvarlighet.