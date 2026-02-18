Carmageddon (Stainless Games, 1997) lever fortsatt i manges minne, takket være sin brutale action og forskrudde humor. I årenes løp har det blitt gjort flere forsøk på å gjenopplive det unike kjøretøykaoset, men ingen har klart å gjenfinne originalens magi. Nesten et tiår har gått siden det siste reboot-forsøket, og nå kaster 34BigThings sin egen hatt inn i ringen med Carmageddon: Rogue Shift.

Spillets reklametekster snakker om en zombie-apokalypse og en dødelig bilsport, men i praksis består "historien" av en håndfull tegneserieaktige paneler som viser biler som raser gjennom en ørken. Hovedpremien er en billett til et rakettskip som flykter fra en døende jord. I Rogue Shift blir du kastet bak rattet uten noen form for seremoni. Spillet er bygget opp rundt frittstående løp der du må bli blant de tre beste for å komme videre. I mellomnivå-løpene må du vinne direkte, og i bossmøtene har du en tidsbegrensning på å ødelegge hovedmålet. Bare en liten håndfull lineære baner, med noen få snarveier, er tilgjengelige, og de resirkuleres altfor aggressivt på tvers av løp og utfordringer.

Racingen utspiller seg i et løst tredjepersonsperspektiv. Du har gassen, bremsen, håndbrekket og en og annen nitroboost. Utover det å vinne, er det å knuse motstanderne en viktig del av opplevelsen. Derfor er du utstyrt med skytevåpen og et sidelengs "ram"-angrep for å kunne mobbe på nært hold. Ammunisjon og reparasjonssett er det lite av, så du må hente dem fra forsyningskasser som er spredt rundt på banen. Omgivelsene lar deg også utløse farer for å sabotere rivalene, men like ofte saboterer verden deg med zombiehorder og overdimensjonerte monstre som kommer i veien for deg.

Kjørefysikken er helt på grensen til arkadefysikk. Bilene sklir rundt som om de var på is, og det er vanskelig å bedømme når du har overstyrt før du plutselig spinner ut. Den løse håndteringen gjøres verre av en aggressivt åpenbar gummibanding AI. Krasjer du inn i en vegg, er det trivielt enkelt å ta igjen flokken; prøver du å kjøre rent, klamrer de seg til støtfangeren din som lim. Selv med perfekte linjer og konstant nitro suser motstanderne forbi som om tyngdekraften ikke gjelder. Av og til dukker det til og med opp noen foran deg, noe som i beste fall er merkelig, i verste fall irriterende.

Carmageddon: Rogue Shift er bevisst straffende. I tråd med roguelite-strukturen forventer spillet at du mislykkes, slik at progresjonssløyfen kan sette i gang. Bommer du på et mål eller får bilen din ødelagt, er det tilbake til begynnelsen. Den eneste trøsten er at du for hvert løp tjener valuta som du kan bruke på nye biler, våpen og frynsegoder for å forbedre sjansene dine neste gang. Sløyfen blir fort frustrerende, spesielt når du har brukt en time på et løp bare for å miste alt. Det forgrenede rutesystemet lar deg velge mellom noen få typer arrangementer, men med så få baner i rotasjon blir det fort repetisjon.

Visuelt lener spillet seg på en tegneserieaktig toon-shaded-estetikk. Det kontrastrike, punchy utseendet passer til det hektiske tempoet, og miljøene er detaljerte nok til å føles livlige. Lyseffekter brukes generøst, noe som gjør det synd at spillet ikke støtter HDR. Dette er akkurat den typen tittel som ville hatt nytte av det. Med tanke på at det originale Carmageddons identitet var bygget rundt ødeleggelsesfysikken, er det nesten pinlig hvor flatt Rogue Shift føles i sammenligning. Fysikken er minimal og vektløs. Det mest grelle eksemplet er å meie ned zombiemasser: De bremser ikke bilen din, spretter deg ikke rundt, og registreres knapt som mer enn pappfigurer som spruter mot frontruten. De ser til og med ut som pappfigurer... På den lyse siden er selve kjøretøymodellene detaljerte, og spillet kjører problemfritt på Xbox Series X med minimal lasting.

Lyden er brukbar, men generisk: motorbrumming, metallskrammel og et passende kaotisk lydbilde for demoleringsracing med levende døde. Lydsporet er for det meste slitende metallfresing, noe som passer til temaet, men ikke gjør det noe mer behagelig, spesielt når de samme sporene loopes sammen med de samme resirkulerte banene.

Som jeg fryktet, ender Carmageddon: Rogue Shift opp som en lett, forglemmelig racer som har lite til felles med originalen utover navnet. Menneskelige fotgjengere, og ja, til og med de ikoniske kuene, er borte, erstattet av zombier som knapt påvirker spillingen. Roguelite-strukturen tvinger deg til å spille de samme små banene om og om igjen, noe som tapper den lille gleden det tankeløse kaoset kunne ha tilbudt. Å låse opp og oppgradere nye ritt gir en kort gnist av interesse, men den totale pakken er oppbrukt altfor raskt. Fans av det originale Carmageddon bør i hvert fall holde seg langt unna.