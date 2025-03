HQ

Jeg vil ikke gå rundt grøten, men i dette tilfellet føler jeg meg tvunget til å begynne med å fortelle litt om min egen personlige historie som gamer. På midten av 90-tallet var jeg fortsatt en veldig ung gutt som akkurat hadde begynt å utforske videospillverdenen, hovedsakelig takket være min gamle (og fortsatt funksjonelle) Super Nintendo, ettersom jeg knapt hadde tilgang til PC-spillverdenen. Årsaken, som var logisk i disse mørke tidene i familiens hjem, var at datamaskiner var seriøse, for voksne, mens spillkonsoller perfekt legemliggjorde den ånden som videospill var.... vel, for spill. For barn. Helt til Carmen Sandiego ved en skjebnens lunefullhet møtte faren min.

Det må nok ha vært en muntlig greie mellom foreldre ved skoleporten, men etter at han en dag tok med spillet til meg og så hva det hadde å by på, var han mer åpen for å la meg prøve andre titler på datamaskinen. Takket være den mystiske tyven som alltid var kledd i rødt (som jeg forresten aldri så i den versjonen av Windows -spillet jeg hadde), ble jeg ikke bare kjent med hennes store ferdigheter innen etterforskning, deduksjon og geografi, men åpnet også en port til mine elskede LucasArts-eventyrspill, 3DO-strategien i Heroes of Might and Magic II, eller romslagene i Star Wars: Rebel Assault, som kom etter hverandre i månedene og årene som fulgte. Jeg kan takke Carmen Sandiego ikke bare for min reiselyst og for å se eksotiske reisemål rundt om i verden, men også for at jeg tidlig ble introdusert for dataspill og dermed fant en måte å tjene til livets opphold på. Noen ganger er det bare rettferdig å anerkjenne visse ukjente helter for deres bidrag.

Men 30 år har gått siden den gang, og man har hørt lite til Carmen Sandiego siden de etterfølgende versjonene av originalen fra 1985 og spin-off-filmene forsvant i mengden av andre utgivelser. TV-seriene gikk i glemmeboken, helt til Netflix for noen år siden gjenopplivet serien for å gi den et moderne og ungdommelig preg, og forvandlet den tidligere VILE-sjefen til en antiheltinne som bekjemper sin gamle organisasjon ved å samarbeide med sine gamle ACME-rivaler. Nå slutter studioet Gameloft seg til gjenopplivingen ved å gi ut en revisjon av Carmen Sandiego, 40 år etter originalen, og min første følelse har vært at selv om det visuelt ikke er noen stor sak, er lagene av nysgjerrighet, deduksjonsdrevet fortelling og minispill ikke bare en hyllest til fortiden, men løfter det opp i nåtiden som spillet jeg vil ønske å spille med mine små døtre, når de blir litt eldre.

Det er den første endringen i denne nye Carmen Sandiego. Mens vi i 80-90-tallsversjonen var en anonym ACME-agent som fikk i oppgave å jage Carmens håndlangere verden rundt, styrer vi nå Carmen direkte, som sammen med sin partner og fjernstyrte hjelper, unge Player, skal følge VILE-tyvene på århundrets største ransaksjon. Hovedfortellingen, utover å gi et minimum av kontekst til hver av ranssakene, byr ikke på stort mer enn noen få scener for å hoppe mellom dialogbokser, avdekkede ledetråder og minispill.

Hver tyverisak er alltid organisert på samme måte: En verdifull antikvitet blir stjålet, og vi har nøyaktig én uke på oss til å finne tyven i verden og stoppe vedkommende. Hvert besøk på et sted tar tid, i tillegg til at vi reiser fra land til land for å lete etter vitner eller mer informasjon. Til slutt må vi finne to typer ledetråder: noen som kan lede oss til neste riktige reisepunkt, og andre som kan identifisere tyven fra listen over mistenkte som ACME administrerer. Noen ganger må vi ta en avgjørelse som gjør at vi går glipp av viktig informasjon: Skal vi spare tid ved å ta neste fly, eller skal vi bruke timevis på å lete etter informasjon om tyven? Husk at selv om vi klarer å fange ham, trenger vi en gyldig og unik arrestordre på den mistenkte, og hvis vi gjør en feil, vil vi tape. De første tilfellene er ikke vanskelige å løse, men i de siste tilfellene handler det mer om intuisjon og treghet når man oppsøker kjente steder man allerede har besøkt, og det kan noen ganger spille deg et puss. En gang trodde jeg at jeg hadde god tid og dro etter den mistenkte, vel vitende om at han gjemte seg i Barcelona, bare for å oppdage at sporene hadde ført meg til å utstede feil arrestordre. Jeg tok feil tyv, og begge gikk fri.

Carmen er ikke bare tyv, hun er også ekspertdetektiv, og for å finne den mistenkte må hun avhøre forskjellige vitner på hvert sted Player gir oss. Noen ganger er det nok å avhøre vitnene, men andre ganger må du bruke spesialutstyr som kroken, termiske synsbriller eller gliderryggsekken. De er morsomme å bruke, og i tillegg til 007-utstyret tjener de til å rette oppmerksomheten mot små detaljer og eksponeringer. Disse scenene, noen ganger tidsbegrenset eller som Quick Time Events, vil gi deg høyere poengsum jo mer nøyaktig du er, noe som igjen gjør at du stiger i gradene som detektiv. Ikke at det tilfører for mye "i seg selv" til historien, men det gjør det mulig for oss å låse opp nye saker i The ACME Files, den klassiske (og pikselerte) modusen til originalen Carmen Sandiego.

Jeg synes det er en god idé å inkludere det klassiske spillet (vel, en senere revidert versjon, men bare estetisk) for å gjøre denne 40-årsjubileumsutgaven til en flott utgave. Faktisk synes jeg det virker som en god krok for de av generasjonen som spilte originalen å prøve denne tittelen med (nå) unge detektiver hjemme. De vil nok ikke sette like stor pris på detaljene som jeg gjør, akkurat som jeg syntes den lavpoly-grafikken i den nåværende versjonen var irriterende. Men alt i alt har dette spillet mye å by på for både store og små, samtidig som man lærer geografi og kultur om byer og land langt borte. Hvor mange av dere kan uten å google huske den offisielle valutaen i Singapore, hvor Park Güell ligger, eller hvor mange trinn det tar å bestige Big Buddha i Hong Kong? Ja, det stemmer.

Å gjenoppleve barndommens ettermiddager i den nye forkledningen Carmen Sandiego har vært som å låse opp et godt minne om en gammel venn som jeg trodde var tapt for alltid, men takket være TV har vi fått henne tilbake som karakter, og takket være Gameloft som den ideelle pedagogiske underholdningen å dele med familien.