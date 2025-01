Carmen Sandiego Reboot klar for lansering i mars 2025

HQ

Den ikoniske Carmen Sandiego serien gjør comeback akkurat i tide til 40-årsjubileet. Den 4. mars 2025 lanseres en ny versjon av Carmen Sandiego, som lover et spennende nytt kapittel i puslespillserien. Spillerne kan forvente at spillet kommer til å lande på praktisk talt alle moderne plattformer, inkludert PC, Xbox, PlayStation og Nintendo Switch, og forhåndsbestillinger er allerede tilgjengelige. I tillegg til digitale utgivelser vil en spesiell fysisk 40-årsjubileumsutgave komme i hyllene i april 2025, eksklusivt for Amazon og store forhandlere som GameStop, Best Buy, Target og Walmart.

Netflix-abonnenter vil også få et forsprang, ettersom spillet debuterer på Netflix Games for iOS- og Android-enheter 28. januar 2025. Dette gjør det mulig for Netflix-medlemmer å dykke inn i verdenen til Carmen Sandiego uten ekstra kostnader. Spillet følger den elskede karakteren i hennes rolle som en verdensomspennende rettferdighetstyv, som stjeler fra kriminelle for å beskytte verdens skatter. Med 3D-grafikk, virkelige steder og engasjerende gåteløsningsmekanikk kan både veteranfans og nykommere glede seg til et spennende eventyr.

Forhåndsbestilling av den digitale versjonen av Carmen Sandiego vil gi spillerne 20 % rabatt på Deluxe-utgaven. Steam-brukere må imidlertid vente litt lenger på forhåndsbestillingsalternativet. Det er også en samfunnsdrevet ønskelisteutfordring, som kan låse opp ytterligere fordeler for tidlige adoptere.

Blir du med Carmen Sandiego på hennes neste eventyr?