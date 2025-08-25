Carney signaliserer åpenhet for fredsbevarende styrker under besøk i Ukraina

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Carney markerte sitt første besøk i Kiev med å uttrykke støtte til Ukrainas krav om varige sikkerhetsgarantier i en eventuell fredsløsning, og antydet at Canada ikke ville utelukke deltakelse i et fredsbevarende oppdrag.

"Etter Canadas vurdering er det ikke realistisk at den eneste sikkerhetsgarantien kan være styrken til de ukrainske væpnede styrkene ... som må støttes og forsterkes", sa Carney på en felles pressekonferanse.

Canadas statsminister Mark Carney, som sto ved siden av president Volodymyr Zelenskij under seremoniene på uavhengighetsdagen, understreket at Ukrainas forsvar ikke alene bør bære vekten av den fremtidige sikkerheten.

Besøket falt sammen med Keith Kelloggs tilstedeværelse, ettersom Washington fortsetter å lede fredsinnsatsen sammen med europeiske partnere. Begge lederne undertegnet en droneavtale, mens Kiev understreket sitt ønske om NATO-lignende forpliktelser for å avskrekke fremtidig russisk aggresjon.