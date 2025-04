Carneys liberale sikrer mindretallsregjering i et tett kanadisk valg

HQ

Siste nytt om Canada . Mark Carneys liberale parti ligger an til å beholde makten etter det føderale valget i Canada på mandag, selv om de ikke ligger an til å oppnå det flertallet som trengs for full kontroll.

Liberalerne fikk økt oppslutning i forbindelse med USAs tolltrusler og tidligere statsminister Justin Trudeaus avgang, og gjorde et betydelig comeback etter å ha ligget kraftig etter i begynnelsen av året.

De konservatives sterke fremgang i nøkkelregioner som Toronto har imidlertid trolig tvunget Carney inn i et scenario med en mindretallsregjering, noe som krever samarbeid fra mindre partier. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.