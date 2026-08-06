Det er noe så urettmessig forlokkende ved å leve et liv på flukt. Den lovløse tankegangen, løftet om den åpne veien og jakten på horisonten uten å være tynget av stresset og utfordringene i hverdagen. Det er ikke slik at mange av oss i praksis ville ha mot til en slik livsstil, men det ligger en spenning i det, en slags skyldig nytelse så å si, og det er nettopp denne naturen regissør Adam Rehmeier ønsker å utnytte i « Carolina Caroline.

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Dette er en Bonnie og Clyde-historie gjennom og gjennom, en fortelling som følger en kvinne fra Texas som slår seg sammen med en glattpratende mann på flukt, og som til slutt blir dratt stadig lenger inn i hans kriminelle og sensuelle livsstil mens de legger et spor av herlighet etter seg gjennom USA. Det er en sexy og spennende reise, bygget på parets noe forvrengte forhold – en fortelling som klarer å utnytte ran og listig kriminalitet samtidig som den bevarer ærlige, menneskelige følelsesbånd, alt mens paret takler sine vanskelige barndommer og kommer stadig nærmere hverandre mens de beveger seg fra delstat til delstat uten å bekymre seg for konsekvensene av handlingene sine.

I hovedrollene finner vi Samara Weaving som den navngivende Caroline ved siden av Kyle Gallners Oliver, og de to utgjør et sterkt og overbevisende par. Koblingen mellom dem og personlighetene til hver av karakterene de gir liv til, utgjør selve ryggraden i denne historien, ettersom resten av birollene kun har korte og mindre opptredener sammenlignet med skjermtiden Caroline og Oliver deler – for det meste sammen også. Selv om dette hovedparet er effektive i det de gjør, kan man ikke unngå å lure på om en sentral antagonist som nøkkelbirolle ville ha tilført et ekstra lag av dybde som denne filmen mangler – en Frank Hamer-lignende figur (hvis vi holder oss til Bonnie og Clyde-temaet), om du vil, alt for å gi en sterkere følelse av at loven er paret i hælene gjennom hele historien, i stedet for at dette først virkelig tar form i tredje akt.

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Man kan hevde at « Carolina Caroline er delt inn i to fortellinger. Første halvdel er en kjærlighetshistorie der vi får se Caroline og Oliver møtes, bli betatt av hverandre og næres av hverandres verste trekk, for så å havne i en nedadgående spiral inn i et uunngåelig liv i kriminalitet. Den andre halvdelen av filmen er deretter en bremseløs krimthriller der illusjonen bryter sammen og paret endelig må ta konsekvensene av valgene sine, både når det gjelder at loven nærmer seg dem og deretter setter dem forfølgelse, men også når det gjelder Carolines oppgjør med sin fremmedgjorte mor, spilt av Kyra Sedgwick – en hendelse som har enorm innvirkning på hovedpersonen og effektivt knuser hennes besluttsomhet. Mens den første halvdelen av filmen er misunnelsesverdig og elegant, er den andre halvdelen emosjonell, knusende og gjennomgående spennende, noe som gir en minneverdig og underholdende opplevelse.

Men igjen, som jeg nevnte tidligere, er rollebesetningen i « Carolina Caroline kanskje filmens svakeste element, for mens Weaving og Gallner briljerer i sine roller, er det lite å skrive hjem om utover disse to personene. Selvfølgelig har Sedgwick sin plass, men i likhet med de andre karakterene i den større fortellingen snakker vi om en kort og flyktig rolle som til slutt går litt tapt i mengden, noe som skaper en større verden man nesten glemmer eksisterer utenfor rammene til hovedparet.

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Men selv om jeg har noen innvendinger mot « Carolina Caroline, er dette en film som ikke egentlig er bortkastet tid, og som byr på en interessant hovedhistorie som løftes av de overbevisende hovedrolleinnehaverne. Det er en fin film å se på, en frisk utforskning av krim-thriller-sjangeren og en ganske fengende skildring av den amerikanske kulturen også, og til syvende og sist vil du nyte tiden du bruker på denne filmen.