Carolina Royal Ravens kunngjør 2026 Call of Duty League-laget

Etter hvert som vi kommer stadig nærmere tilbake til Call of Duty League i desember 2025 (og lanseringen av Call of Duty: Black Ops 7 om bare to dager!), Ser vi flere og flere lag som bekrefter troppene sine for den kommende sesongen. I den forbindelse har Carolina Royal Ravens nå avslørt hvem som kommer til å bære sin blå signaturfarge i neste sesong.

Listen inkluderer en tilbakevendende stjerne da Austin "SlasheR" Liddicoat beholder sin plass på laget, men han vil være den eneste personen som gjør det. Det har blitt avslørt at Dillon "Wrecks" Slotter har blitt løslatt fra laget for å skape plass til de tre nye stjernene Jay "Craze" Mallhi, Logan "Lurqxx" og Dylan "Nero" Koch.

Royal Ravens blir et av de første lagene som skal kjempe i 2026-sesongen, for mens OpTic Texas innleder sitt mesterskapsforsvar med å møte Riyadh Falcons først, vil Royal Ravens i sesongens andre kamp møte Boston Breach.

Hvordan tror du denne utgaven av Royal Ravens vil klare seg?