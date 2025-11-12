Caroline Weirs scoring i siste minutt redder poeng for Real Madrid i Women's Champions League mot Paris FC

HQ

Real Madrid klarte å redde et poeng i Women's Champions League takket være Caroline Weir, som utlignet til 1-1 mot Paris FC i kampens siste spill, åtte minutter på overtid. Paris FC, som scoret på straffespark i første omgang, var nær ved å ta sin første seier i turneringen, og ligger nå på 13. plass, utenfor playoff-plass.

I Lyon klarte Olympique Lyonnes å fortsette sin perfekte seiersrekke med 3-1 mot Wolfsburg, Chelsea slo St. Polten 6-0, og Roma tapte hjemme mot Valerenga 1-0.

Women's Champions League fortsetter i ettermiddag med resten av kampdag 3 (av 6) i ligafasen, med følgende kamper :

Onsdag 12. november



Bayern München mot Arsenal (18:45 CET)



Barcelona mot OH Leuven (18:45 CET)



Manchester United mot Paris Saint-Germain (21:00 CET)



Atlético de Madrid mot Juventus (21:00 CET)



Benfica mot Twente (21:00 CET)



Neste kampdag er 19.-20. november, og ligafasen avsluttes i desember (9.-10. og 17.). Kun de fire beste lagene kvalifiserer seg til kvartfinalene, mens lagene 5-12 spiller utslagsspill i februar.