Carrie Fisher får endelig stjerne på Hollywood Walk of Fame

Carrie Fisher vil få en stjerne lagt på Hollywood Walk of Fame den 4. mai, har Hollywood Chamber of Commerce bekreftet.

Som en del av feiringen av Star Wars Day vil Fishers datter, Billie Lourd, motta æren på hennes vegne. Ana Martinez, produsent for Hollywood Walk of Fame, sier:

"Fansen vil bli overlykkelig over å få vite at deres favorittfilmprinsesse, Carrie Fisher, vil bli hedret med sin stjerne på den ikoniske Hollywood Walk of Fame."

Den kjente skuespilleren og forfatteren Fisher er mest kjent for sin rolle som Princess Leia i Star Wars -filene, og har også spilt i filmer som Shampoo, The Blues Brothers og When Harry Met Sally.

Fishers stjerne blir den 2754. stjernen som legges på promenaden, og plasseres i nærheten av El Capitan Theatre sammen med andre Star Wars-ikoner.

Martinez forteller:

"Carrie vil bli med sine "Star Wars"-kolleger og andre Walk of Famers, Mark Hamill og Harrison Ford, på dette historiske fortauet.

Jeg er glad for å legge til at stjernen hennes bare er noen få meter unna stjernen til Mark Hamill og over gaten fra stjernen til hennes legendariske mor Debbie Reynolds."

Fans kan se seremonien, som vil finne sted klokken 20.30 den 4. mai direkte via det offisielle Hollywood Walk of Fame-nettstedet.