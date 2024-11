Carry-On bytter ut julemoro med hardkokt drama

HQ

Jul, terrorister og fly er kanskje ikke en helt ny kombinasjon, men den var svært underholdende i Die Hard, og den 13. desember har Carry-On premiere på Netflix, der alle disse ingrediensene er viktige bestanddeler.

Med Jason Bateman, Sofia Carson og Taron Egerton i hovedrollene utspiller historien seg på julaften, og dreier seg om en pakke som smugles gjennom en kontrollpost på en flyplass i USA.

Filmen er regissert av Jaume Collet-Serra (House of Wax, The Shallows, Jungle Cruise, Black Adam) og er basert på et manus av T.J. Fixman (kanskje mest kjent for sin medvirkning i Ratchet & Clank-serien) og Michael Green (Logan, Blade Runner 2049).

Sjekk ut den nye traileren nedenfor. Tør vi krysse fingrene for en moderne juleklassiker?