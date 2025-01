Carry-On er en av Netflix' største filmer noensinne

HQ

Det var absolutt ikke noe galt med Carry-On selv om den ikke var et mesterverk. Historien var en ganske tett thriller med Taron Egerton og Jason Bateman i en "katt og mus"-lek på en flyplass. Om det var det faktum at den ble lansert i juleferien som gjorde utslaget eller noe annet, vet vi ikke, men det er nå klart at dette er Netflix' tredje mest suksessrike engelskspråklige film noensinne.

Den har blitt sett 160,1 millioner ganger og er dermed ganske nær nummer to, Don't Look Up, med 171,4 millioner visninger. Førsteplassen er imidlertid med god margin besatt av Red Notice (utgitt i 2012 og med Dwayne Johnson, Ryan Reynolds og Gal Gadot i hovedrollene) med 230,9 millioner visninger.

Carry-On handler om en flyplasskontrollør som blir presset av en anonym person til å slippe en mystisk pakke om bord på et fly. Dette fører selvfølgelig til komplikasjoner, og det er alt vi kommer til å si for å unngå å ødelegge moroa for deg.