Cartman slanker seg med Ozempic i traileren til South Park: The End of Obesity

Paramount har nettopp avslørt teaseren for South Park: The End of Obesity, den neste store begivenheten for den animerte serien, som denne gangen vil fokusere på det populære "slankemiddelet" Ozempic.

Spesialepisoden har premiere 24. og 25. mai, avhengig av hvor du bor i verden, og du kan sjekke ut sammendraget og teaser-traileren nedenfor.

Sammendrag:

I "The End of Obesity" tar slankemedisiner den stille fjellbyen South Park med storm. Når den overvektige og grovkjeftede Eric Cartman blir nektet tilgang til medisinen, rekrutterer han Kyle, Stan, Butters og Kenny for å få hjelp.

Gleder du deg til mer South Park?