CAS mottar anke fra Senegal angående fratatt AFCON 2025-tittel, ingen tidsfrist for avgjørelse

Idrettens voldgiftsrett (CAS) har onsdag informert om at de har mottatt anken fra Senegals fotballforbund (FSF) om den sjokkerende beslutningen om å frata dem AFCON 2025-tittelen de vant mot Marokko i januar. Senegal anket mot Det afrikanske fotballforbundet (CAF) og Det kongelige marokkanske fotballforbundet (FRMF) for en avgjørelse som de mener er urettferdig og forankret i korrupsjon.

Senegal slo Marokko 1-0 i finalen i Afrikamesterskapet i fotball for to måneder siden, der de senegalesiske spillerne forlot banen i protest mot en dommeravgjørelse, etter ordre fra treneren. De kom imidlertid tilbake 14 minutter senere, og dommeren gjenopptok kampen. Brahim Díaz for Marokko bommet på straffen, og senere scoret Senegal vinnermålet på overtid.

En anke fra Marokko til CAF resulterte i at CAF erklærte Marokko som 3-0-vinner fordi de senegalesiske spillerne brøt artikkel 82, og kampen ble dermed annullert. Marokko er for øyeblikket de offisielle vinnerne av AFCON, men cupen forblir i Senegal inntil CAS' voldgiftspanel har avgjort Senegals anke "så raskt som mulig", selv om det foreløpig ikke er satt noen tidsfrist for avgjørelsen.

