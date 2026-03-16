Casemiro ble hyllet av fansen, men Manchester United bør likevel la ham gå, mener Gary Neville

Manchester Uniteds opptur i Premier League nådde et nytt høydepunkt sist søndag da de slo Aston Villa 3-1, som for øyeblikket er hovedkonkurrenten i kampen om tredjeplassen i Premier League og en plass i Champions League neste år. Casemiro scoret ett av målene, mens fansen ropte "ett år til" i håp om å få brasilianeren til å ombestemme seg. Det er ventet at han forlater klubben i juni, når fireårskontrakten hans går ut.

Casemiros tid i United, hvor han kom fra Real Madrid i 2022 etter en avtale verdt 70 millioner pund (med tillegg), har vært ujevn, og noen har stilt spørsmål ved hans form og til og med vekt på et tidspunkt, men nå har han vist seg å være avgjørende for laget, og har scoret syv mål denne sesongen, hvorav fem av dem har hjulpet United til å vinne poeng i Premier League, ifølge SkySports.

Gary Neville, Manchester United-legenden som tilbrakte hele sin karriere i klubben, og jobber som ekspert for SkySports, sa i sin podcast at han nå "ser bedre ut, han ser slankere ut, han ser friere ut og ser ut til å gjøre en god jobb", men United gjør rett i å la ham gå, for han er en av de best betalte fotballspillerne i troppen, og alderen hans, 34 år, vises fortsatt, og kaller til og med dette fireårige oppholdet i United som en "cameo på slutten av karrieren". "Nesten som en svanesang hvor han sannsynligvis elsker hvert minutt, og du kan se det. Han kysser fansen med skiltet sitt. Fansen elsker ham, og det er riktig at han forlater klubben ved sesongslutt."

Neville var også svært kritisk til Uniteds beslutning om å signere ham, en dårlig økonomisk beslutning ettersom det var en dyr signering og en av de høyeste lønningene i troppen for en spiller som vil forlate klubben gratis i juni. "De har investert £140 millioner i Casemiro, £20 millioner i året i lønn og £60 millioner i honorar, det er ikke et smart trekk fordi de nå mister ham for ingenting. Dette har ingenting med Casemiro å gjøre, dette har å gjøre med Man Uniteds dårlige rekruttering over mange, mange år og at de har betalt for mye, la Neville til.