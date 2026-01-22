Casemiro forlater Manchester United neste sommer, og kostnadskutt er angivelig en hovedårsak

HQ

Den brasilianske midtbanespilleren Casemiro forlater Manchester United til sommeren, har klubben kunngjort. Den 33 år gamle brasilianeren kom til United i 2022 etter en lang periode i Real Madrid siden 2013, hvor han vant fem Champions League-titler som en del av den gylne generasjonen som inkluderte Sergio Ramos, Toni Kroos og Luka Modric på den spanske klubbens midtbane.

Manchester United betalte 70 millioner pund for Casemiro sommeren 2022, det året han vant Champions League og LaLiga, og i hans første sesong endte Manchester United på tredjeplass i Premier League. "Jeg kommer til å bære Manchester United med meg gjennom hele livet. Det er ikke på tide å si farvel; det er mange flere minner å skape i løpet av de neste fire månedene", sier Casemiro i en uttalelse.

"Vi har fortsatt mye å kjempe for sammen; mitt fulle fokus vil, som alltid, være å gi alt for å hjelpe klubben vår til å lykkes".

Manchester United ønsker angivelig å redusere lønningene, og Casemiro tjente for mye

Med Manchester United vant Casemiro EFL-cupen i 2023 og FA-cupen i 2024, men han har også vært med på en av de verste periodene noensinne for det ærverdige engelske laget, med tidenes dårligste resultater på hjemmebane, noe som resulterte i at flere managere fikk sparken, inkludert Rúben Amorim denne måneden.

Avgjørelsen om å ikke forlenge Casemiros kontrakt skal ha blitt tatt for å redusere lønningene, ettersom medeier Sir James Ratcliffe i fjor uttalte at enkelte spillere "ikke var gode nok" og "overbetalte" (via BBC). Casemiro tjente £375 000 i uken, men prestasjonene til den aldrende fotballspilleren var synkende og matchet ikke lønnen hans, meldes det.