Casio har laget en smart ring som også er en digital klokke

HQ

Det finnes mange smartklokker tilgjengelig i disse dager, men bare en håndfull smartringer. Det er imidlertid tydelig at dette kommer til å bli den neste store teknologiske livsstilstrenden, ettersom mange selskaper gir sitt syn på saken. Det siste i rekken er Casio, som har avduket en helt spesiell ring som er laget for å ligne og se ut som en av deres digitale klokker. Jepp, det er en miniatyrklokke som passer rundt fingeren din og viser klokkeslett, dato, har tidssonefunksjoner, alarm og stoppeklokke.

Ifølge The Verge drives klokken av et enkelt batteri som holder klokken i gang i to år før den må skiftes ut. Klokken er vanntett og kommer kun i én størrelse, US 10,5, men har avstandsstykker som kan monteres hvis fingeren din er mindre enn det. Hvis fingeren din er større, er det ikke mulig å montere den.

Klokkeringen lanseres i Japan først i desember til en pris på ¥19,800, som tilsvarer rundt £100/€120, men det er ikke kjent om klokkeringen vil få en bredere lansering.

Dette er en annonse: