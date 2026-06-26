Casio lanserer en ny G-Shock x Pokémon-klokke for å feire seriens 30-årsjubileum

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Casio har avduket en ny G-Shock-klokke, som har som mål å være den aller beste, slik ingen noensinne har vært. GA110PKM med Pokémon-tema er en støtsikker klokke basert på GA110, men fullpakket med referanser til Pokémon-serien i designet.

Visere, ramme, knapper og urskive er inspirert av de originale Pokémon-spillene, i fargene rødt, grønt og blått. Vi ser en Poké Ball i 9-posisjonen, med en sovende Pikachu inni. Selv om Pikachu er den mest ikoniske Pokémon, er han ikke den eneste som er avbildet på klokken. På remmen ser vi både nye og gamle start-Pokémon, samt den mytiske Pokémon Mew på remløkken.

På baksiden av urkassen er det et spesielt Pokémon-logo, som minner deg om – hvis du ikke allerede var klar over det – at dette feirer seriens 30-årsjubileum. Klokken leveres også i en spesiell eske formet som en Pokéball, i tillegg til en rekke andre kule tilleggsfunksjoner som LED-lys, fem alarmer, nedtellingstimer, stoppeklokke og mer.

Man kan forvente at denne klokken kommer med alt dette, med tanke på den høyere prislappen. GA110PKM er dyrere enn andre klokker i GA110-serien vi kunne finne, med en pris på 270 dollar, men du kan være sikker på at fans vil betale den prisen for en eksklusiv utgave av Pokémon-merch.