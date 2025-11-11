Casio og Netflix går sammen om et par fantastiske Stranger Things klokker

HQ

Casio og Netflix slår seg nok en gang sammen med dette splitter nye settet med Stranger Things-inspirerte klokker. G-Shock DW-5600STT-1 og hybridmodellen AQ-800EST-1A ser ut til å få en utsalgspris på henholdsvis 149 euro og 129 euro. I hvert fall ifølge en fransk forhandler som ved et uhell la opp prisene på nettstedet sitt for en kort stund. Før de raskt tok dem ned igjen.

Klokkene lanseres offisielt i desember, men i første omgang bare i Japan, og vi vet fortsatt ikke nøyaktig når klokkene kommer til Europa. Designet er selvfølgelig sterkt inspirert av suksesserien. DW-5600-modellen har en svart og rød fargekombinasjon, samt et kronglete, snirklende mønster som refererer til Vecna. AQ-800 har derimot et lignende mønster, men har tallene "001" inngravert. Ganske stilig, synes du ikke?

Føler du deg fristet til å kjøpe noen av de to klokkene?