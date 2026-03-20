Casios kalkulator til 700 dollar er topp luksus (og galskap)

Hvis tall og knapper er det du liker best i verden, er du kanskje en av de få potensielle kundene til Casios nye (ekstremt dyre) kalkulator. Ja, du leste riktig - en helt vanlig kalkulator av det tradisjonelle slaget. Ingen bjeller og fløyter, ingen apper, ingen smarte funksjoner. Bare en helt vanlig kalkulator - om enn en svært luksuriøs en.

Så hva får du for pengene? Ikke nødvendigvis flere funksjoner. Det handler mer om design, materialvalg og en slags samlerverdi - noe som får produktet til å føles mer som en livsstilsgjenstand enn et matteverktøy. Og det er kanskje akkurat der Casio prøver å posisjonere seg: et sted mellom en teknisk dings og et statussymbol.

Så spørsmålet er egentlig ikke om denne kalkulatoren er bra - men hvem den egentlig er ment for. Samlere? Designnerder? Eller noen som virkelig ønsker å vise seg frem med en kalkulator. Noe som i seg selv er et makttrekk på enhver fest.

Uansett hvilken leir du tilhører, er Casio S100X en ganske fascinerende og vakker kreasjon, med en prislapp på 99 000 yen. Ta en titt på produksjonsprosessen i det korte klippet nedenfor.

