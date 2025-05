Casper Ruud er tilbake på topp 10 i tennis og når finalen i Madrid for første gang

HQ

Den norske tennisspilleren Casper Ruud slo Francisco Cerúndolo 6-4 og 7-5 og tok seg til sin syvende finale i en ATP Masters 1000 eller Grand Slam, for første gang i Madrid. Ruud nådde sin beste posisjon, som nr. 2 i verden, i september 2022, men har siden falt ut av eliten, og har alltid banket på dørene, men aldri kommet seg helt inn igjen: Hans 12 ATP-titler kommer fra turneringer verdt 250 eller 500 ATP-poeng.

I dag slo han imidlertid Cerúndolo med 6-4, 7-5 og tok seg til finalen. Argentineren har aldri vært bedre rangert enn nummer 19 i verden (for øyeblikket er han nummer 21), men har nylig gjort seg fortjent til tittelen "kjempedreperen" etter å ha slått Alexander Zverev, som er nummer 2 i verden, i åttendedelsfinalen tidligere denne uken. Han ble slått av Ruud på en stormfull fredag ettermiddag i Madrid, og skal spille mot Jack Draper eller Lorenzo Musetti, vinneren av semifinalen som spilles fredag kl. 20:00 CEST, 19:00 BST. Finalen i herresingle følger søndag 4. mai.

Casper Ruud er garantert tilbake blant de 10 beste neste mandag, og kan nå enda høyere hvis han klarer å vinne finalen. Ruud har nådd finalen i to ATP Series 1000-turneringer (Miami 2022, tapte for Carlos Alcaraz) og Monte Carlo 2024 (tapte for Tsitsipas), i tillegg til å ha tapt finalen i Roland Garros i 2022 og 2023 og US Open i 2022. Å vinne i Madrid vil være 26-åringens største tittel.