Sport

Casper Ruud utklasset av kinesiske Wu Yibing, 142 i verden, i Mexican Open

Mexican Open fortsetter inn i åttendedelsfinalene

HQ

Mexican Open fortsatte onsdag morgen med seire til blant andre Gael Monfils, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli og toppseedede og verdens nummer 4 Alexander Zverev. De meksikanske fansen fikk imidlertid se en annen stor opptur: Nordmannen Casper Ruud, nummer 13 i verden og fjerdeseedet i Acapulco, tapte i to tie-breaks for kvalifikasjonsspilleren Wu Yibing, 7-6(2), 7-6(1).

Det var Wus tredje topp 20-seier, etter å ha slått Taylor Fritz i 2023 og Daniil Medvedev i september i fjor. "Casper er en av de beste på touren til å spille rally, og jeg måtte virkelig være tålmodig og samtidig aggressiv, sa den 26 år gamle kineseren, rangert som nummer 142 i verden, som er videre til åttendedelsfinalene og møter japaneren Sho Shimabukuro, rangert som nummer 130 i verden, i onsdagens kamp (torsdag tidlig morgen norsk tid).

Ruud er sammen med Alex de Miñaur og Cameron Norrie en av de største overraskelsene i ATP 500-turneringen i Mexico, og etterlater Zverev og fjorårsfinalisten Alejandro Davidovich Fokina som de største favorittene til titlene, som skal avgjøres neste lørdag.

Mexican Open-kamper på torsdag:


  • Alexander Zverev (GER) mot Miomir Kecmanovic (SRB)

  • Terence Atmane (FRA) mot Rafael Jódar (ESP)

  • Yibing Wu (CHN) mot Sho Shimabukuro (JPN)

  • Dalibor Svrcina (CZE) mot Flavio Cobolli (ITA)

  • Frances Tiafoe (USA) mot Aleksandar Kovacevic (USA)

  • Mattia Bellucci (ITA) mot Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

  • Valentin Vacherot (MON) mot Gaël Monfils (FRA)

