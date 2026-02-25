Casper Ruud utklasset av kinesiske Wu Yibing, 142 i verden, i Mexican Open

HQ

Mexican Open fortsatte onsdag morgen med seire til blant andre Gael Monfils, Mattia Bellucci, Flavio Cobolli og toppseedede og verdens nummer 4 Alexander Zverev. De meksikanske fansen fikk imidlertid se en annen stor opptur: Nordmannen Casper Ruud, nummer 13 i verden og fjerdeseedet i Acapulco, tapte i to tie-breaks for kvalifikasjonsspilleren Wu Yibing, 7-6(2), 7-6(1).

Det var Wus tredje topp 20-seier, etter å ha slått Taylor Fritz i 2023 og Daniil Medvedev i september i fjor. "Casper er en av de beste på touren til å spille rally, og jeg måtte virkelig være tålmodig og samtidig aggressiv, sa den 26 år gamle kineseren, rangert som nummer 142 i verden, som er videre til åttendedelsfinalene og møter japaneren Sho Shimabukuro, rangert som nummer 130 i verden, i onsdagens kamp (torsdag tidlig morgen norsk tid).

Ruud er sammen med Alex de Miñaur og Cameron Norrie en av de største overraskelsene i ATP 500-turneringen i Mexico, og etterlater Zverev og fjorårsfinalisten Alejandro Davidovich Fokina som de største favorittene til titlene, som skal avgjøres neste lørdag.

Mexican Open-kamper på torsdag:



Alexander Zverev (GER) mot Miomir Kecmanovic (SRB)



Terence Atmane (FRA) mot Rafael Jódar (ESP)



Yibing Wu (CHN) mot Sho Shimabukuro (JPN)



Dalibor Svrcina (CZE) mot Flavio Cobolli (ITA)



Frances Tiafoe (USA) mot Aleksandar Kovacevic (USA)



Mattia Bellucci (ITA) mot Alejandro Davidovich Fokina (ESP)



Valentin Vacherot (MON) mot Gaël Monfils (FRA)

